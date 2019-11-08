Намушкаха 50-годишен мъж в корема в София

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 63 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 63

Намушкаха 50-годишен мъж в столичния квартал „Изток”. Сигналът за инцидента е подаден в 18:50 часа в петък, съобщи NOVA.

След 10 минути на място е пристигнал екип на Спешна помощ.

Те са установили, че мъжът е бил многократно намушкан в корема.

Той е откаран в УМБАЛ „Света Анна”.

В много тежко състояние е и му предстоят коремни операции.