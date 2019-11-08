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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Намушкаха 50-годишен мъж в корема в София

08 ноември 2019 22:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 63
Нож

Намушкаха 50-годишен мъж в столичния квартал „Изток”. Сигналът за инцидента е подаден в 18:50 часа в петък, съобщи NOVA.

След 10 минути на място е пристигнал екип на Спешна помощ.

Те са установили, че мъжът е бил многократно намушкан в корема.

Той е откаран в УМБАЛ „Света Анна”.

В много тежко състояние е и му предстоят коремни операции.

Източник: Дарик
Снимка: pixabay.com

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