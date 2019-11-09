Ден на отворените врати в АЕЦ-Козлодуй

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 12

На 9 ноември АЕЦ „Козлодуй” за пореден път ще отвори врати за хората, които искат да видят отблизо атомната централа, съобщи БГНЕС.

Посетителите ще могат да разгледат Информационния център, командна и машинна зала на 5 или 6 блок с водачи от АЕЦ, ще имат възможност да проследят демонстрации на работа с противопожарна техника и измервания с мобилната лаборатория за мониторинг на околната среда.