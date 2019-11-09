Григор Димитров отново ще играе за България

Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 25

На пресконференция Григор Димитров обяви голямата новина, че ще бъде капитан на тенис булагрийския отбор на предстоящата купа на ATP, която започва на 3 януари 2020 г. в Австралия, предаде БНР.

Един от най-новите турнири в професионалния календар за мъжки тенис ще се проведе от 3 до 12 януари в Бризбейн, Сидни и Пърт. В турнира ще участват 24 отбора от 24 държави. Турнирът ще се проведе малко преди началото на Australian Open, съобщи Gong.bg.

„Очаквам с нетърпение да играя ATP Cup. Ще бъда капитан на отбора по тенис на Булагрия, което ме прави много щастлив и с нетърпение очаквам да започна тази тренировка", каза Димитров.