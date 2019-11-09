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Параолимпиецът Християн Стоянов със златен медал от Дубай

09 ноември 2019 10:49, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 21
Християн Стоянов

Християн Стоянов е новият световен шампион за хора с увреждания на разстояние 1500 метра.

Българският спортист спечели безпрецедентното състезание по лека атлетика в Дубай, като спря хронометрите на 3:50.87 минути.

„Цялата ми подготовка е фокусирана върху Токио. Световната купа беше просто тест, за да се види нивото на останалите състезатели, да се реши какво трябва да се наблегне, за да бъдем номер 1 на Параолимпийските игри“, отбеляза 21-годишният параолимпиец от Габрово.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: Facebook/Hristiyan Stoyanov

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