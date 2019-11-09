Параолимпиецът Християн Стоянов със златен медал от Дубай

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 21

Християн Стоянов е новият световен шампион за хора с увреждания на разстояние 1500 метра.

Българският спортист спечели безпрецедентното състезание по лека атлетика в Дубай, като спря хронометрите на 3:50.87 минути.

„Цялата ми подготовка е фокусирана върху Токио. Световната купа беше просто тест, за да се види нивото на останалите състезатели, да се реши какво трябва да се наблегне, за да бъдем номер 1 на Параолимпийските игри“, отбеляза 21-годишният параолимпиец от Габрово.