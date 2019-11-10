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Румъния гласува за президент

10 ноември 2019 10:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 17
Избори

В Румъния избират президент на първи тур. 14 души се впускат в надпреварата за държавния пост. С най-големи шансове е настоящият президент Клаус Йоханис.

Вотът се провежда само месец, след като Социалдемократическото правителство отвъд Дунав загуби властта и броени дни, след като дясноцентристите поеха управлението на балканската държава.

Източник: NOVA

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