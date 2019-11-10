Румъния гласува за президент

Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 17

В Румъния избират президент на първи тур. 14 души се впускат в надпреварата за държавния пост. С най-големи шансове е настоящият президент Клаус Йоханис.

Вотът се провежда само месец, след като Социалдемократическото правителство отвъд Дунав загуби властта и броени дни, след като дясноцентристите поеха управлението на балканската държава.