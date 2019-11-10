След скандал в Кюстендил: мъж, извадил пистолет, е убит с нож

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 8

45-годишен мъж бе убит тази нощ при инцидент пред блок 159 в кв. Герена в Кюстендил.

По първоначални данни е възникнал е скандал между убития и още един мъж. Загиналият е възпроизвел изстрел с газов пистолет, а другият мъж в същото време го е наръгал с нож.

По информация на полицията има задържани трима души- 45-годишния нападател, 19-годишния му син и 38-годишна жена.

Образувано е досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор.

Това е третото убийство в квартала от началото на годината. Предишното стана в съседен блок преди около 2 месеца