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Сливен. Новини от източника. Последни новини

След скандал в Кюстендил: мъж, извадил пистолет, е убит с нож

10 ноември 2019 14:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 8
Кюстендил

45-годишен мъж бе убит тази нощ при инцидент пред блок 159 в кв. Герена в Кюстендил.

По първоначални данни е възникнал е скандал между убития и още един мъж. Загиналият е възпроизвел изстрел с газов пистолет, а другият мъж в същото време го е наръгал с нож.

По информация на полицията има задържани трима души- 45-годишния нападател, 19-годишния му син и 38-годишна жена.

Образувано е досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор.

Това е третото убийство в квартала от началото на годината. Предишното стана в съседен блок преди около 2 месеца

Източник: Дарик

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