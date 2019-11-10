Жена на 52 години роди здраво бебе във Варна

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

52-годишна жена роди здраво бебе в “Майчин дом” във Варна и доказа, че майчинството е възможно и на тази възраст.

Щастливата вест съобщиха от медицинския комплекс.

Бременността е резултат на изкуствено оплождане е интензивно наблюдавана в “Майчин дом-Варна“ от д-р Даниела Станева и акушерката Рени Корновска.

Майката е имала придружаващи заболявания, но благодарение на специалистите раждането чрез цезарово сечение е преминало успешно.

Бебето се казва Деница е с тегло 3 кг и 170 гр.