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Жена на 52 години роди здраво бебе във Варна

10 ноември 2019 15:06, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Майката и детето

52-годишна жена роди здраво бебе в “Майчин дом” във Варна и доказа, че майчинството е възможно и на тази възраст.

Щастливата вест съобщиха от медицинския комплекс.

Бременността е резултат на изкуствено оплождане е интензивно наблюдавана в “Майчин дом-Варна“ от д-р Даниела Станева и акушерката Рени Корновска.

Майката е имала придружаващи заболявания, но благодарение на специалистите раждането чрез цезарово сечение е преминало успешно.

Бебето се казва Деница е с тегло 3 кг и 170 гр.

Източник: Дарикнюз
Снимка: Фейсбук

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