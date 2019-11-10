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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 11.11-17.11.2019 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 11 до 17 ноември 2019 г.?
Подранил черен петък цяла седмица
Свинска плешка без кост – 6,59 лв. за кг.
Свинска пастърма – 23,49 лв. за кг.
Свински бут – 7,99 лв. за кг.
Бабек „Лотос“ – 4,94 лв. за 350 грама
Луканка „Деком“ – 3,84 лв. за 350 грама
Кашкавал от краве мляко – 8,85 лв. за кг.
Златно добруджанско олио – 1,69 лв. за 1 литър
Мандарини клас 1 – 1,99 лв. за кг.
Едро авокадо клас 1 – 2,59 лв. за 1 брой
Манго клас 1 – 1,99 лв. за брой
Лимони клас 1 – 1,99 лв. за кг.
Кокосов орех клас 1 – 0,99 лв. за брой
Нар клас 1 – 0,89 лв. за брой
Ананас клас 1 – 2,99 лв. за брой
Броколи клас 1 – 1,79 лв. за кг.
Късоплодни краставици клас 1 – 1,69 лв. за кг.
Фъстъци с черупка клас 1 – 4,99 лв. за кг.
Спанак бейби клас 1 – 0,99 лв. за опаковка от 125 грама
Червени картофи клас 1 – 2,49 лв. за 2,5 кг. мрежа
Ряпа „Дайкон“ клас 1 – 0,99 лв. за кг.
За повече подробности на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков