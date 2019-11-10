Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 11.11-17.11.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 11 до 17 ноември 2019 г.?

Подранил черен петък цяла седмица

Свинска плешка без кост – 6,59 лв. за кг.

Свинска пастърма – 23,49 лв. за кг.

Свински бут – 7,99 лв. за кг.

Бабек „Лотос“ – 4,94 лв. за 350 грама

Луканка „Деком“ – 3,84 лв. за 350 грама

Кашкавал от краве мляко – 8,85 лв. за кг.

Златно добруджанско олио – 1,69 лв. за 1 литър

Мандарини клас 1 – 1,99 лв. за кг.

Едро авокадо клас 1 – 2,59 лв. за 1 брой

Манго клас 1 – 1,99 лв. за брой

Лимони клас 1 – 1,99 лв. за кг.

Кокосов орех клас 1 – 0,99 лв. за брой

Нар клас 1 – 0,89 лв. за брой

Ананас клас 1 – 2,99 лв. за брой

Броколи клас 1 – 1,79 лв. за кг.

Късоплодни краставици клас 1 – 1,69 лв. за кг.

Фъстъци с черупка клас 1 – 4,99 лв. за кг.

Спанак бейби клас 1 – 0,99 лв. за опаковка от 125 грама

Червени картофи клас 1 – 2,49 лв. за 2,5 кг. мрежа

Ряпа „Дайкон“ клас 1 – 0,99 лв. за кг.

За повече подробности на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/