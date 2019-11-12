Благотворително събитие в подкрепа на клуб по конен спорт „Табора“

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

На 17 ноември /неделя/ на Конна база «Табора» Сливен ще се проведе благотворително събитие, в подкрепа на клуб по конен спорт „Табора“, под мотото „По стъпките на Рени“. Предвижда се пеши преход и бягане до връх Бършен и обратно, общо – 7 км. Програмата ще бъде допълнена с различни спортни игри за деца и възрастни, любуване на конете, сладки приказки на чай и вино покрай огъня.

10:00-10:45 Записване

10:45-11:00 Техническа конференция

11:00-12:00 Бягане/ходене по 7-километрово маркирано трасе

12:00-13:00 Почивка край огъня

11:00-15:00 Спортни игри за деца и възрастни

Заповядайте да изкарате един различен ден, в който да си припомним за Ренета Томова и да помогнем на създадения от нея клуб за конен спорт и конна база да продължат да съществуват.