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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Благотворително събитие в подкрепа на клуб по конен спорт „Табора“
На 17 ноември /неделя/ на Конна база «Табора» Сливен ще се проведе благотворително събитие, в подкрепа на клуб по конен спорт „Табора“, под мотото „По стъпките на Рени“. Предвижда се пеши преход и бягане до връх Бършен и обратно, общо – 7 км. Програмата ще бъде допълнена с различни спортни игри за деца и възрастни, любуване на конете, сладки приказки на чай и вино покрай огъня.
10:00-10:45 Записване
10:45-11:00 Техническа конференция
11:00-12:00 Бягане/ходене по 7-километрово маркирано трасе
12:00-13:00 Почивка край огъня
11:00-15:00 Спортни игри за деца и възрастни
Заповядайте да изкарате един различен ден, в който да си припомним за Ренета Томова и да помогнем на създадения от нея клуб за конен спорт и конна база да продължат да съществуват.