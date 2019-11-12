Сливенският симфоничен оркестър с концерт на 21 ноември

Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 22

Пореден концерт ще изнесе Сливенският симфоничен оркестър на 21 ноември.

За почитателите на класическата музика ще бъдат изпълнени произведения от Едуард Елгар, Мануел Понсе и Хуан Кризостомо Ариага.

Концертът ще се състои в зала „Сливен“ от 18.30 часа, с диригент Калина Василева и Тодор Янков – солист.

Билети могат да бъдат закупени на касата на зала „Сливен“.

За повече информация – тел. 0879 261 483.