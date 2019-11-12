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Сливенският симфоничен оркестър с концерт на 21 ноември

12 ноември 2019 14:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 22
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Пореден концерт ще изнесе Сливенският симфоничен оркестър на 21 ноември.

За почитателите на класическата музика ще бъдат изпълнени произведения от Едуард Елгар, Мануел Понсе и Хуан Кризостомо Ариага.

Концертът ще се състои в зала „Сливен“ от 18.30 часа, с диригент Калина Василева и Тодор Янков – солист.

Билети могат да бъдат закупени на касата на зала „Сливен“.

За повече информация – тел. 0879 261 483.

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