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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Германски полицаи задържаха трима души по подозрение за нападение с бомба

13 ноември 2019 11:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 31
Полиция

Германските полицаи в Офенбах задържаха вчера трима души по подозрение в атентат с бомба от името на Ислямска държава, съобщи БНТ.

Конспираторите поискали да убият колкото се може повече „неверници“, предаде прокуратурата във Франкфурт. Основният заподозрян е 24-годишен германец с македонски произход. Негови съучастници са турци на 22 и 21 години.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com

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