Германски полицаи задържаха трима души по подозрение за нападение с бомба

Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 31

Германските полицаи в Офенбах задържаха вчера трима души по подозрение в атентат с бомба от името на Ислямска държава, съобщи БНТ.

Конспираторите поискали да убият колкото се може повече „неверници“, предаде прокуратурата във Франкфурт. Основният заподозрян е 24-годишен германец с македонски произход. Негови съучастници са турци на 22 и 21 години.