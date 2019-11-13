Средната заплата се увеличи до 1 266 лева през септември

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В края на активния летен туристически сезон броят на заетите по трудов договор намалява с 39,1 хиляди, или 1,7%, в сравнение с края на юни 2019 г., достигайки 2,31 милиона. В същото време средната брутна заплата продължава да се увеличава, достигайки 1266 лева през деветия месец срещу 1224 лева през август и 1257 лева през юли. Това показват данните на Националния статистически институт.