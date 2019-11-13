Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Средната заплата се увеличи до 1 266 лева през септември

13 ноември 2019 15:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 25
Бюро по труда

В края на активния летен туристически сезон броят на заетите по трудов договор намалява с 39,1 хиляди, или 1,7%, в сравнение с края на юни 2019 г., достигайки 2,31 милиона. В същото време средната брутна заплата продължава да се увеличава, достигайки 1266 лева през деветия месец срещу 1224 лева през август и 1257 лева през юли. Това показват данните на Националния статистически институт.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 