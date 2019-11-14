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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в част от кв. Комлука

14 ноември 2019 10:02, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 5
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 14. 11. 2019 /четвъртък/ до 12. 00 ч. е прекъснато водоподаването в северната част на кв. "Комлука".

При възможност водоснабдяването ще възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

 

 

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