Прекъсване на водоподаването в част от кв. Комлука

ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 5

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 14. 11. 2019 /четвъртък/ до 12. 00 ч. е прекъснато водоподаването в северната част на кв. "Комлука".

При възможност водоснабдяването ще възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.