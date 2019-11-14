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Висшият съдебен съвет преизбра Иван Гешев за главен прокурор на Република България

14 ноември 2019 16:53, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24
Иван Гешев

С 20 гласа „за“ и 4 „против“ Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) преизбра Иван Гешев за главен прокурор на Република България, след като президентът Румен Радев отхвърли кандидатурата му на 7 ноември.

Първоначално член на съдийската колегия на ВСС Атанаска Дишева предложи процедурата да бъде прекратена, но с 20 до 4 гласа магистратите решиха да продължат настоящата избирателна процедура. По този начин Иван Стоименов Гешев остана единственият кандидат за поста и кандидатурата му беше повторно гласувана.

След като магистратите от високо ниво преизбраха Иван Гешев, държавният глава вече е длъжен да одобри назначението му. Законът обаче не предвижда срок Радев да издаде указ. Друга възможност е въпросът да бъде отнесен до Конституционния съд.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: novinite.bg

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