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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Синоптиците обещават петък да е слънчев и топъл

15 ноември 2019 10:33, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 16
Времето за 15.11.2019 г.

Днес ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб юг-югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, съобщават от НИМХ.

Над Черноморието преди обяд ще бъде предимно облачно, след обяд облачността ще се разкъса. Ще духа слаб изток-югоизточен вятър. Максималните температури на въздуха ще са 18-19 градуса. Температурата на морската вода е 17-18 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13 градуса, на 2000 метра - около 7 градуса.

В Сливен ще има променлива облачност. Ще бъде тихо с минимална температура 11 градуса и максимална 18.

Снимка: pixabay.com

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