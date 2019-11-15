Синоптиците обещават петък да е слънчев и топъл

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 16

Днес ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб юг-югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, съобщават от НИМХ.

Над Черноморието преди обяд ще бъде предимно облачно, след обяд облачността ще се разкъса. Ще духа слаб изток-югоизточен вятър. Максималните температури на въздуха ще са 18-19 градуса. Температурата на морската вода е 17-18 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13 градуса, на 2000 метра - около 7 градуса.

В Сливен ще има променлива облачност. Ще бъде тихо с минимална температура 11 градуса и максимална 18.