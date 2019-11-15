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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Второкласници се запознаха с професията на пожарникаря

15 ноември 2019 11:11, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 21
Инициатива

Учениците от ЦДО от 2. "а, г" и 2. "в, г" клас се запознаха с професията на пожарникаря. На 13 ноември те разбраха за отговорностите, рисковете и опасностите, които крие тя. Това стана по време на посещението им в Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Сливен. Децата бяха активни и задаваха много въпроси.

По-късно второкласниците и учителките им г-жа Пламена Ангелова и г-жа Христина Раднева посетиха паметника на Хаджи Димитър и отдадоха почит на легендарния сливенски войвода.

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