Второкласници се запознаха с професията на пожарникаря

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 21 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 21

Учениците от ЦДО от 2. "а, г" и 2. "в, г" клас се запознаха с професията на пожарникаря. На 13 ноември те разбраха за отговорностите, рисковете и опасностите, които крие тя. Това стана по време на посещението им в Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Сливен. Децата бяха активни и задаваха много въпроси.

По-късно второкласниците и учителките им г-жа Пламена Ангелова и г-жа Христина Раднева посетиха паметника на Хаджи Димитър и отдадоха почит на легендарния сливенски войвода.

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