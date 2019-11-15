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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Германия одобри закон, който ще направи ваксинирането задължително

15 ноември 2019 12:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43
Ваксина

Германският Бундестаг одобри закон, който ще направи ваксинацията срещу морбили задължителна в детските градини и училищата от 1 март 2020 г., предаде ДПА.

Нарушителите ще бъдат глобени с 2500 евро. Записването в детски градини и училища ще става само с документ, доказващ, че детето е било ваксинирано. В този случай не ваксинираните деца, които вече посещават детски градини, ще бъдат изключени, но това не се отнася за учениците, които вече посещават училище.

Крайният срок за подаване на документи е 31 юли 2021 г.

Ваксинирането ще бъде задължително и за служителите на детската градина и училищата.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: novinite.bg

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