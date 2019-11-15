Свободни работни места за лекари специализанти

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 38 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 36

Заповед на изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен за разкриване на длъжности за лекари специализанти. Заповедта е в прикачения файл.

Файлове