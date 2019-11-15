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Сливен. Новини от източника. Последни новини

20 приходящи роми от Сливенско бяха върнати по родните места

15 ноември 2019 16:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42
Роми Бургас

Община Бургас извърши съвместно с полицията една от регулярните си акции в района на бившата зеленчукова борса край к-с "Славейков".

Там за пореден път роми от Сливенско изключително бързо и сръчно си бяха спретнали бивак на открито. Около него, както винаги, се беше образувало незаконно сметище.

Групата от около 20 души е изпроводена към родните места. Дванадесетте импровизирани постройки се премахват и днес следобед мястото ще бъде напълно почистено.

Община Бургас няма да допусне усядането на подобни групи на нейна територия. Много хора още помнят как 2-годишно момиченце от такъв ромски бивак, оставено без надзор, беше премазано през 2009 г. от влака, минаващ по релсите до к-с "Славейков".

Източник: https://dariknews.bg/
Снимка: Община Бургас

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