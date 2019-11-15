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Криминална хроника Ямбол - 15.11.2019 г.

15 ноември 2019 16:36, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 20
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 15.11.2019 г.

 

Служители от РУ-Ямбол разследват кражба от лек автомобил. Вчера в полицията постъпил сигнал, че през изминалата нощ в комплекс„Граф Игнатиев”, след счепване стъкло на лек автомобил „Опел - Корса” е отнет сваляем панел на CD плеър. На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство.

На 14 ноември в РУ-Стралджа е постъпил сигнал за кражба от частен имот в село Зимница. На място е изяснено, че за времето от 11 до 14 ноември е било демонтирано и откраднато външно тяло на климатик. По случая е образувано досъдебно производство, работата продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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