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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Откраднаха бастуна на Пенчо Славейков, поръчват му нов

15 ноември 2019 20:22, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Пенчо и Петко Славейкови

Скулптурата на Петко и Пенчо Славейкови в София ще бъде възстановена.

Вече сме поръчали изработването на нов бастун, съобщи столичният кмет Йорданка Фандъкова в пост във Facebook.

В момента се преглеждат записите от камерите и се уточнява кога точно бастунът на Пенчо Славейков е бил откраднат.

Тази година скулптурата беше реставрирана и върната на площада.

Нейни автори са Георги Чапкънов и арх. Станислав Константинов.

Източник: novinite.bg

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