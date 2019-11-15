Откраднаха бастуна на Пенчо Славейков, поръчват му нов

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

Скулптурата на Петко и Пенчо Славейкови в София ще бъде възстановена.

Вече сме поръчали изработването на нов бастун, съобщи столичният кмет Йорданка Фандъкова в пост във Facebook.

В момента се преглеждат записите от камерите и се уточнява кога точно бастунът на Пенчо Славейков е бил откраднат.

Тази година скулптурата беше реставрирана и върната на площада.

Нейни автори са Георги Чапкънов и арх. Станислав Константинов.