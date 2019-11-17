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Памет. Почина Калчо Василев.

17 ноември 2019 13:16, Камен Едрев (Сливен НЕТ)
Излъчване: Сливен НЕТ преди 42 минути, брой четения: 64
Калчо Василев

След кратко боледуване почина нашият обичан и уважаван колега Калчо Василев.

Дълбок поклон пред паметта му!

Почивай в мир, Калчо!

 

Погребението е на 19 ноември, вторник от 12 часа в дома му на улица Шаркьой 8 и след това на Клуцохорските гробища.

 

от колегите

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