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НЕКА БЪДЕМ ПО-ДОБРИ!

18 ноември 2019 11:57, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 3 часа, брой четения: 15
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Учениците от СУ "Йордан Йовков" - Сливен са съпричастни към съдбата на децата от Дом за сираци "Свети Никола" при манастир "Св. Троица", с. Нови хан.

Те с голямо желание се включиха в инициативата за събиране на пакетирани хранителни продукти.

С огромно вълнение предадоха своето дарение и показаха, че са достойни българи, добротворци с милосърдни сърца.

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