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Нов протест срещу избора на Иван Гешев за главен прокурор

18 ноември 2019 13:33, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39
Иван Гешев

Нов протест срещу избора на Иван Гешев за главен прокурор.

Тази вечер неправителствената организация „Справедливост за всички“ и гражданското сдружение „Борец“ ще се срещнат пред дома на Софийския съд. Те организират шествие до президентството. Причината - те настояват държавният глава да се обърне към Конституционния съд.

Миналия четвъртък Висшият съдебен съвет за втори път оказа категорична подкрепа на Иван Гешев и го избра за нов главен прокурор.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: novinite.bg

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