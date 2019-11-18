Нов протест срещу избора на Иван Гешев за главен прокурор

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Нов протест срещу избора на Иван Гешев за главен прокурор.

Тази вечер неправителствената организация „Справедливост за всички“ и гражданското сдружение „Борец“ ще се срещнат пред дома на Софийския съд. Те организират шествие до президентството. Причината - те настояват държавният глава да се обърне към Конституционния съд.

Миналия четвъртък Висшият съдебен съвет за втори път оказа категорична подкрепа на Иван Гешев и го избра за нов главен прокурор.