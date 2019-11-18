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Мария Габриел е кандидат за зам.-председател на ЕНП
Мария Габриел е един от дванадесетте кандидати за пост като зам.-председател на Европейската народна партия, съобщи 24 часа.
Тя се ползва с голямо доверие сред европейските лидери и се очаква да стане една от десетте зам.-председатели. Освен нея като еврокомисар се кандидатира за поста и колегата ѝ от Австрия Йоханес Хан.
Очакванията са първи зам.-председател да е Дейвид Макалистър.
Изборите за зам.-предедателите ще се проведат на 21 ноември в Загреб. Ден по-рано ще се избере новият лидер на партията, а изборът дори вече е предизвестен.
Бившият председател на Европейския съвет Доналд Туск ще е новият председател на ЕНП, тъй като той е единственият кандидат за поста. Има личната подкрепа от настоящия лидер на европейската партия Жозеф Дол и се приема добре от всички европейски лидери, това го прави подходящ за позицията.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/mariia-gabriel-e-kandidat-za-zam.-predsedatel-na-enp-2198103
Снимка: БГНЕС