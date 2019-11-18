Мария Габриел е кандидат за зам.-председател на ЕНП

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 20

Мария Габриел е един от дванадесетте кандидати за пост като зам.-председател на Европейската народна партия, съобщи 24 часа.

Тя се ползва с голямо доверие сред европейските лидери и се очаква да стане една от десетте зам.-председатели. Освен нея като еврокомисар се кандидатира за поста и колегата ѝ от Австрия Йоханес Хан.

Очакванията са първи зам.-председател да е Дейвид Макалистър.

Изборите за зам.-предедателите ще се проведат на 21 ноември в Загреб. Ден по-рано ще се избере новият лидер на партията, а изборът дори вече е предизвестен.

Бившият председател на Европейския съвет Доналд Туск ще е новият председател на ЕНП, тъй като той е единственият кандидат за поста. Има личната подкрепа от настоящия лидер на европейската партия Жозеф Дол и се приема добре от всички европейски лидери, това го прави подходящ за позицията.