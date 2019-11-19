Криминална хроника Ямбол - 19.11.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 23

Служители от РУ- Ямбол задържаха 25-годишен мъж нанесъл увреждане на няколко автомобила. Вчера около 15:00ч., на ул. Йордан Йовков“ в областния град мъжът е счупил огледала за обратно виждане на шест от паркираните автомобили. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.