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Криминална хроника Ямбол - 19.11.2019 г.

19 ноември 2019 14:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 23
Полиция Ямбол

Служители от РУ- Ямбол задържаха 25-годишен мъж нанесъл увреждане на няколко автомобила. Вчера около 15:00ч., на ул. Йордан Йовков“ в областния град мъжът е счупил огледала за обратно виждане на шест от паркираните автомобили. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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