Ямболски художници с изложба в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 28

На 19 ноември в сливенската галерия "Май" бе открита изложба на СБХ - представителство Ямбол.

В експозицията участват със свои творби 21 автора. Сред тях са Михаил Попов, Александрина Петрова, Радостина Колева, Стефан Качаков, Коста Стоянов и др.

Това е поредната изява на ямболските художници в Сливен. Точно преди пет години те отново са гостували в града под Сините камъни.

Изложбата ще остане в Сливен до 14 декември.

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