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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 20.11.2019 г.

20 ноември 2019 09:50, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 64

No. Дата на във. Длъжност Образование

953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина

2310 09.9.2019 продавач- консултант за Банско средно

1014 02.10.2019 специалист продажби висше

1033 09.10.2019 оператор сушилня във фуражен цех средно

1034 09.10.2019 техник,технолог,зърносъхранение,зърно преработване и фуражи висше

1035 09.10.2019 механик , промишлено оборудване средно

1041 14.10.2019 шофьор лек автомобил до 9 места средно

1042 14.10.2019 организатор автомобилен транспорт средно

1043 14.10.2019 шофьор автобус средно

1044 14.10.2019 автомонтьор средно

1045 14.10.2019 фадромист средно

1046 14.10.2019 шофьор тежкотоварен автомобил средно

1058 21.10.2019 кондуктор средно

1059 21.10.2019 секционен майстор средно

1063 22.10.2019 машинен оператор средно

1066 23.10.2019 шлосер средно

1067 23.10.2019 фрезист средно

1068 23.10.2019 стругар средно

1069 23.10.2019 заварчик средно

1070 23.10.2019 оперативен счетоводител средно

1074 25.10.2019 машинен оператор решещи машини средно

1075 25.10.2019 работник развлачване на влакна средно

1078 28.10.2019 шивач средно

1079 29.10.2019 машинен оператор плетене средно

1083 30.10.02019 електромонтьор средно,висше

1085 01.11.2019 ресторантски работник средно

1087 04.11.2019 лаборант, медицински радиографни съоръжения средно,сертификат радиология

1088 04.11.2019 продавач- консултант средно

1093 06.11.2019 работник поддръжка средно

1094 06.11.2019 общ работник средно

1095 06.11.2019 шивач средно

1096 06.11.2019 оперативен счетоводител висше

1097 06.11.2019 продавач-консултант средно

1102 07.11.2019 огняр средно,основно+ правоспобност ВН

1107 08.11.2019 портиер средно

1108 08.11.2019 учител английски език висше

1114 12.11.2019 монтажник кабели основно,начално

1118 13.11.2019 специалист активиране средно

1122 14.11.2019 продавач-консултант висше

1125 14.11.2019 инженер технолог, ХВП висше

1126 15.11.2019 работник строителството средно /ПГЕЕ или СГПСГ/

1127 18.11.2019 образователен медиатор основно/средно

1129 18.11.2019 тракторист основно/средно

1130 18.11.2019 кантарджия средно

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