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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Жълт код за обилни валежи е обявен за областите Хасково, Смолян и Кърджали

21 ноември 2019 13:33, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32
Дъжд

Код жълто предупреждение за обилен дъжд е издадено за три български региона, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на своя уебсайт.

Предупреждението е за областите Хасково, Смолян и Кърджали, където се очаква дневните валежи да достигнат над 20 л / кв. м на места, дори до 40-50 л / кв. м в някои планински райони.

Силен вятър от изток ще духа по брега с пориви от 14 - 19 m / s.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com

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