Жълт код за обилни валежи е обявен за областите Хасково, Смолян и Кърджали

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

Код жълто предупреждение за обилен дъжд е издадено за три български региона, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на своя уебсайт.

Предупреждението е за областите Хасково, Смолян и Кърджали, където се очаква дневните валежи да достигнат над 20 л / кв. м на места, дори до 40-50 л / кв. м в някои планински райони.

Силен вятър от изток ще духа по брега с пориви от 14 - 19 m / s.