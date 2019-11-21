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Отиде си актьорът Васил Димитров

21 ноември 2019 16:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36
Васил Димитров

На 85 години почина актьорът проф. Васил Димитров. Информацията оповестиха от Съюза на артистите във Facebook.

Димитров е роден на 12 август 1934 г. в София. Завършва актьорско майсторство през 1958 г. във ВИТИЗ „Кръстю Сарафов“. Играл е в Драматичен театър „Адриана Будевска“ Бургас (1958-1961), Младежки театър – София (1961-1966), Нов драматичен театър „Сълза и смях“ (от 1966) и в „Театър 199”. Васил Димитров бе почетен професор в Нов български университет, където преподаваше. Димитров е носител на "Аскеер", посочва БГНЕС.

Източник: NOVA
Снимка: Фейсбук

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