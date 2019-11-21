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Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен стартира ежегоден младежки конкурс „Празнични мотиви – Коледа“
Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен стартира ежегоден младежки конкурс „Празнични мотиви – Коледа“. Конкурсът е насочен към младите хора на възраст над 14 години с изявени дарби в областта на изобразителното изкуство и цели стимулирането им за самостоятелна творческа дейност и постепенното им адаптиране към конкурентната и динамична българска художествена сцена.
В прикачения документ е описан регламента на първото издание на конкурса.
Снимка: Pinterest
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Условие за участие в конкурса [15.9KB]
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