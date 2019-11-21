Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен стартира ежегоден младежки конкурс „Празнични мотиви – Коледа“

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 16

Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен стартира ежегоден младежки конкурс „Празнични мотиви – Коледа“. Конкурсът е насочен към младите хора на възраст над 14 години с изявени дарби в областта на изобразителното изкуство и цели стимулирането им за самостоятелна творческа дейност и постепенното им адаптиране към конкурентната и динамична българска художествена сцена.

В прикачения документ е описан регламента на първото издание на конкурса.

Файлове