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Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен стартира ежегоден младежки конкурс „Празнични мотиви – Коледа“

21 ноември 2019 18:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 16
Конкурс

Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен стартира ежегоден младежки конкурс „Празнични мотиви – Коледа“. Конкурсът е насочен към младите хора на възраст над 14 години с изявени дарби в областта на изобразителното изкуство и цели стимулирането им за самостоятелна творческа дейност и постепенното им адаптиране към конкурентната и динамична българска художествена сцена.

В прикачения документ е описан регламента на първото издание на конкурса.

Снимка: Pinterest

Файлове

Условие за участие в конкурса [15.9KB]

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