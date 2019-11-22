Пожизнени пенсии ще получават 8 творци, сред тях и Лили Иванова

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Депутатите отпуснаха държавни награди на няколко изявени личности за особени заслуги към държавата и нацията.

Така пожизнени пенсии в размер на 700 лева месечно за цялостния им принос в областта на културата ще получат седем творци.

Това са Лили Иванова, проф. Анатоли Кръстев, Анжел Вагенщайн, Георги Дюлгеров, Иван Стайков, Иван Иванов, Христо Ганев.

Народното събрание реши да отпусне и пожизнена награда на композитора Андрей Дреников, която ще е в размер на 500 лева.