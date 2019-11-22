Информационен бюлетин за пленарната сесия на Европейския парламент на 25 - 28 ноември 2019 г., Страсбург

Туида Нюз преди 18 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 8

Избор на Европейската комисия 2019-2024 г.

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2019-11-25/0/izbor-na-evropeyskata-komisiia-2019-2024-gh

След представянето на екипа и програмата на новоизбрания председател фон дер Лайен в сряда сутринта, евродепутатите ще гласуват относно колегиума на членовете на Комисията.

Парламентът ще настоява за климатична неутралност до 2050 г.

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2019-11-25/1/parlamentt-shche-nastoiava-za-klimatichna-neutralnost-do-2050-gh

Конференцията на ООН по изменението на климата (COP25) и извънредната ситуация в областта на климата и околната среда ще бъдат обсъдени в понеделник,

Церемония на наградата „ЛУКС“ за 2019 г.

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2019-11-25/2/tseremoniia-na-naghradata-luks-za-2019-gh

Председателят на ЕП Давид Сасоли ще обяви носителя на наградата „ЛУКС“ за 2019 г. по обед в сряда в пленарната зала в Страсбург, в присъствието на филмовите режисьори.

Олег Сенцов ще получи своята награда „Сахаров“

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2019-11-25/3/olegh-sentsov-shche-poluchi-svoiata-naghrada-sakharov

Парламентът ще организира церемония по награждаване на 26 ноември на миналогодишния лауреат на наградата „Сахаров“ Олег Сенцов, който наскоро бе освободен от затвор в Русия.

Спрете насилието срещу жените: присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2019-11-25/4/sprete-nasilieto-sreshchu-zhenite-prisediniavaneto-na-es-km-istanbulskata-konventsiia

Евродепутатите ще обсъдят Истанбулската конвенция и други мерки за борба срещу основаното на пола насилие, в понеделник следобед, и ще гласуват резолюция в четвъртък.

Правата на детето в глобалния и дигитален свят

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2019-11-25/5/pravata-na-deteto-v-ghlobalniia-i-dighitalen-sviat

След 30-тата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето, евродепутатите ще направят оценка на новите предизвикателства, пред които са изправени в днешно време децата и младежите.

Информационен бюлетин - 25-28 ноември - 2019 г. - Пленарна сесия – Страсбург

Допълнителна информация

Проект за програма

https://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/agendas.html

Гледайте заседанието на живо

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary

Пресконференции и други събития

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/schedule

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https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home

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