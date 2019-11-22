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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Информационен бюлетин за пленарната сесия на Европейския парламент на 25 - 28 ноември 2019 г., Страсбург
Избор на Европейската комисия 2019-2024 г.
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2019-11-25/0/izbor-na-evropeyskata-komisiia-2019-2024-gh
След представянето на екипа и програмата на новоизбрания председател фон дер Лайен в сряда сутринта, евродепутатите ще гласуват относно колегиума на членовете на Комисията.
Парламентът ще настоява за климатична неутралност до 2050 г.
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2019-11-25/1/parlamentt-shche-nastoiava-za-klimatichna-neutralnost-do-2050-gh
Конференцията на ООН по изменението на климата (COP25) и извънредната ситуация в областта на климата и околната среда ще бъдат обсъдени в понеделник,
Церемония на наградата „ЛУКС“ за 2019 г.
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2019-11-25/2/tseremoniia-na-naghradata-luks-za-2019-gh
Председателят на ЕП Давид Сасоли ще обяви носителя на наградата „ЛУКС“ за 2019 г. по обед в сряда в пленарната зала в Страсбург, в присъствието на филмовите режисьори.
Олег Сенцов ще получи своята награда „Сахаров“
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2019-11-25/3/olegh-sentsov-shche-poluchi-svoiata-naghrada-sakharov
Парламентът ще организира церемония по награждаване на 26 ноември на миналогодишния лауреат на наградата „Сахаров“ Олег Сенцов, който наскоро бе освободен от затвор в Русия.
Спрете насилието срещу жените: присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2019-11-25/4/sprete-nasilieto-sreshchu-zhenite-prisediniavaneto-na-es-km-istanbulskata-konventsiia
Евродепутатите ще обсъдят Истанбулската конвенция и други мерки за борба срещу основаното на пола насилие, в понеделник следобед, и ще гласуват резолюция в четвъртък.
Правата на детето в глобалния и дигитален свят
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2019-11-25/5/pravata-na-deteto-v-ghlobalniia-i-dighitalen-sviat
След 30-тата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето, евродепутатите ще направят оценка на новите предизвикателства, пред които са изправени в днешно време децата и младежите.
Информационен бюлетин - 25-28 ноември - 2019 г. - Пленарна сесия – Страсбург
Допълнителна информация
Проект за програма
https://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/agendas.html
Гледайте заседанието на живо
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary
Пресконференции и други събития
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/schedule
Сайт на ЕП за аудиовизуални материали
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home
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