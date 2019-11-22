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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Възстановено топлоподаване
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43
Уведомяваме клиентите на "Топлофикация-Сливен" ЕАД, че топлоподаването към всички абонати е нормализирано с изключение на бл.2; бл.6; бл.7; детска градина "Еделвайс" и детска градина "Детски рай 2" в ж.к. "Дружба", където ремонтните работи бяха възпрепятствани от гаражи, безотговорно поставени върху топлопровода, което доведе до удължаване времето за извършване на ремонта.
Топлоподаването на посочените адреси ще бъде възстановено след отстраняване на пропуските.