Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Възстановено топлоподаване

22 ноември 2019 15:00, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43
tecv

Уведомяваме клиентите на "Топлофикация-Сливен" ЕАД, че топлоподаването към всички абонати е нормализирано с изключение на бл.2; бл.6; бл.7; детска градина "Еделвайс" и детска градина "Детски рай 2" в ж.к. "Дружба", където ремонтните работи бяха възпрепятствани от гаражи, безотговорно поставени върху топлопровода, което доведе до удължаване времето за извършване на ремонта.

Топлоподаването на посочените адреси ще бъде възстановено след отстраняване на пропуските.

« предишнаследваща »


 