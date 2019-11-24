Прекъсване на водоподаването в гр. Нова Загора

ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 5

24.11.2019 [неделя]."Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на тръбопровод на ул. Родопи ще бъде спряно водоподаването в гр. Нова Загора от 11.00 до 12.00ч.