Намушкаха младо момиче във влак

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Намушкаха младо момиче в нощния влак, пътуващ от Пловдив за Варна. Инцидентът е станал след спор, потвърдиха за NOVA от МВР. Случката се е разиграла в района на Стара Загора. Пострадалата е настанена в болница в тежко състояние.

По нареждане на полицията влакът е престоял над 2 часа на гарата в Стара Загора.