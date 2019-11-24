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Намушкаха младо момиче във влак

24 ноември 2019 12:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39
Линейка

Намушкаха младо момиче в нощния влак, пътуващ от Пловдив за Варна. Инцидентът е станал след спор, потвърдиха за NOVA от МВР. Случката се е разиграла в района на Стара Загора. Пострадалата е настанена в болница в тежко състояние.

По нареждане на полицията влакът е престоял над 2 часа на гарата в Стара Загора.

Източник: NOVA
Снимка: www.pixabay.com

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