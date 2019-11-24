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Близки и приятели се сбогуваха с Васил Димитров
Близки и приятели се сбогуваха с актьора Васил Димитров. Поклонението бе в църквата „Свети Седмочисленици”.
Актьорът почина на 85-годишна възраст.
Димитров е роден на 12 август 1934 г. в София. Завършва актьорско майсторство през 1958 г. във ВИТИЗ „Кръстю Сарафов“. Играл е в Драматичен театър „Адриана Будевска“ Бургас (1958-1961), Младежки театър – София (1961-1966), Нов драматичен театър „Сълза и смях“ (от 1966) и в „Театър 199”. Васил Димитров бе почетен професор в Нов български университет, където преподаваше. Димитров е носител на "Аскеер".
Изтоник: https://nova.bg/news/view/2019/11/24/269596/%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0