Близки и приятели се сбогуваха с Васил Димитров

Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 18

Близки и приятели се сбогуваха с актьора Васил Димитров. Поклонението бе в църквата „Свети Седмочисленици”.

Актьорът почина на 85-годишна възраст.

Димитров е роден на 12 август 1934 г. в София. Завършва актьорско майсторство през 1958 г. във ВИТИЗ „Кръстю Сарафов“. Играл е в Драматичен театър „Адриана Будевска“ Бургас (1958-1961), Младежки театър – София (1961-1966), Нов драматичен театър „Сълза и смях“ (от 1966) и в „Театър 199”. Васил Димитров бе почетен професор в Нов български университет, където преподаваше. Димитров е носител на "Аскеер".

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