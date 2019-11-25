Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Къща музей „Хаджи Димитър”, къща музей „Сливенски бит XIX-XX в.“ и къща музей „Добри Чинтулов” няма да работят в петък следобяд и събота

25 ноември 2019 11:15, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 12

Уважаеми гости,

къща музей „Хаджи Димитър”, къща музей „Сливенски бит XIX-XX век“ и къща музей „Добри Чинтулов” ще бъдат затворени за посещения на 29.11.2019 г. /петък/ следобяд и на 30.11.2019 г. /събота/.

Извиняваме се за причиненото неудобство.

« предишнаследваща »


 