Къща музей „Хаджи Димитър”, къща музей „Сливенски бит XIX-XX в.“ и къща музей „Добри Чинтулов” няма да работят в петък следобяд и събота

Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 12 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 12

Уважаеми гости,

къща музей „Хаджи Димитър”, къща музей „Сливенски бит XIX-XX век“ и къща музей „Добри Чинтулов” ще бъдат затворени за посещения на 29.11.2019 г. /петък/ следобяд и на 30.11.2019 г. /събота/.

Извиняваме се за причиненото неудобство.