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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кораб с над 14 000 овце се преобърна в Черно море

25 ноември 2019 16:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 27
Овце

Кораб, превозващ повече от 14 000 овце, се преобърна в румънското пристанище Мидия. Всички 22-ма моряци, които са били на борда, са спасени.

Инцидентът станал, когато товарният кораб е напускал пристанището. Все още не е известна причината, довела до частичното му потъване.

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

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