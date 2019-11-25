Кораб с над 14 000 овце се преобърна в Черно море

Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 27

Кораб, превозващ повече от 14 000 овце, се преобърна в румънското пристанище Мидия. Всички 22-ма моряци, които са били на борда, са спасени.

Инцидентът станал, когато товарният кораб е напускал пристанището. Все още не е известна причината, довела до частичното му потъване.