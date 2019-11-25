Криминална хроника Ямбол - 25.11.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 61 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 61

Информационен бюлетин 25.11.2019 г.

Водач, употребил алкохол, установиха служители от РУ Елхово. Тази нощ към 02:10 ч. на ул. "Марица" в града е извършена проверка на лек автомобил „Алфа Ромео“, управляван от 35-годишна жена. При проверката на водача за употреба на алкохол, техническото средство отчело стойност над 1,2 промила. Работата по случая продължава рамките на образуваното бързо производство.