Руска класика ще представи Сливенският симфоничен оркестър на концерта си на 6 декември

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

Концерт, посветен на руски класически произведения ще изнесе Сливенският симфоничен оркестър на 6 декември.

Гост-солисти на вечерта ще бъдат Суйунг Ким, Корея и Олга Алексиева, Русия.

Под диригентството на маестро Димитър Караминков ще бъдат изпълнени произведения на Чайковски, Антон Аренски и Сергей Прокофиев.

Началото на концерта е от 18.30 часа в зала „Сливен“.

Билети могат да бъдат закупени на касата на зала „Сливен“.

За повече информация – тел. 0879 261 483.

26.11.2019 г.