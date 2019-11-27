Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 19 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на захранващт водопровод 27.11.2019 /сряда/ от 06.30 ч. до 16.00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. Речица.

При възможност водоснабдяването ще възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.