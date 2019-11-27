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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 27.11.2019 г.
No. Дата на във. Длъжност Образование
953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина
2310 09.9.2019 продавач- консултант за Банско средно
1014 02.10.2019 специалист продажби висше
1033 09.10.2019 оператор сушилня във фуражен цех средно
1034 09.10.2019 техник,технолог,зърносъхранение,зърно преработване и фуражи висше
1035 09.10.2019 механик , промишлено оборудване средно
1041 14.10.2019 шофьор лек автомобил до 9 места средно
1042 14.10.2019 организатор автомобилен транспорт средно
1043 14.10.2019 шофьор автобус средно
1044 14.10.2019 автомонтьор средно
1045 14.10.2019 фадромист средно
1046 14.10.2019 шофьор тежкотоварен автомобил средно
1059 21.10.2019 секционен майстор средно
1066 23.10.2019 шлосер средно
1067 23.10.2019 фрезист средно
1068 23.10.2019 стругар средно
1069 23.10.2019 заварчик средно
1070 23.10.2019 оперативен счетоводител средно
1078 28.10.2019 шивач средно
1079 29.10.2019 машинен оператор плетене средно
1083 30.10.02019 електромонтьор средно,висше
1085 01.11.2019 ресторантски работник средно
1087 04.11.2019 лаборант, медицински радиографни съоръжения средно,сертификат радиология
1088 04.11.2019 продавач- консултант средно
1093 06.11.2019 работник поддръжка средно
1094 06.11.2019 общ работник средно
1095 06.11.2019 шивач средно
1096 06.11.2019 оперативен счетоводител висше
1097 06.11.2019 продавач-консултант средно
1107 08.11.2019 портиер средно
1122 14.11.2019 продавач-консултант висше
1125 14.11.2019 инженер технолог, ХВП висше
1129 18.11.2019 тракторист основно/средно
1130 18.11.2019 кантарджия средно
1134 20.11.2019 продавач-консултант средно
1140 21.11.2019 даракчия средно
1141 21.11.2019 електромонтьор средно
1142 22.11.2019 заварчик средно
1143 22.11.2019 инженер- конструктор висше
1144 25.11.2019 шивач средно
1145 26.11.2019 салонен управител средно
1146 26.11.2019 трудов посредник средно
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ
No. Дата на въвеждане Длъжност Образование
1039 11.10.2019 СЧЕТОВОДИТЕЛ ВИСШЕ
625 02.7.2019 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ВИСШЕ
626 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ГОРЕЩО ПРЕСОВАНЕ СРЕДНО
627 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПОСТАВЯНЕ НА КАПСУЛ СРЕДНО
628 02.7.2019 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ СРЕДНО
629 02.7.2019 СПЕЦИАЛИСТ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ, АВТОМАТИЧНА ПОТОЧНА ЛИНИЯ СРЕДНО
630 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СРЕДНО
631 02.7.2019 КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА СРЕДНО
632 02.7.2019 ОТГОВОРНИК СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СРЕДНО