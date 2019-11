AMD надхвърля 60 % от предпочитанията в европейско проучване за процесорите

27 ноември 2019 г. - Неотдавнашно независимо проучване, проведено от европейската хардуерна асоциация (European Hardware Association, EHA) разкри, че над 60% от отговорилите биха избрали AMD.

Над 10 000 респонденти са отговорили на широк кръг въпроси в това проучване, като са изразили ясни предпочитания при запитването какъв следващ настолен процесор биха закупили - над 60% от тях избират AMD. EHA е провела подобно проучване през 2018 г., което е показало 40% предпочитание за AMD. В едно по-мащабно проучване на EHA от месец май т.г. е показало покачване на предпочитанието до 50%.

Коментирайки изследването, председателят на EHA Коен Кройнс каза:

• “Ръстът на предпочитанието от 50% на 60% през последните месеци може да се обясни с пускането от страна на AMD на най-новите Ryzen настолни CPU от 3-то поколение. Ryzen 3000 не само предлага по-добра производителност при многонишкови натоварвания, но и в приложения използващи по-малко нишки като PC игрите.”

Историята за графичните продукти на AMD също е позитивна:

• “През май по-малко от 19% от нашите читатели избраха AMD графика. Днес това число е близо до 23%.”

• “Нашето най-ново проучване показва, че хората, които предпочитат AMD GPU почтиизключително ги съчетават с AMD CPU. Комбинацията на Intel CPU с AMD GPU е само в 2,9% от случаите.”

