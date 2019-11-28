Ремонт на „Тракия“ ограничава движението в посока Бургас

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

До 17:00 часа днес движението от км 38 до км 40 на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас се осъществява в активна лента поради ремонт на асфалтовата настилка, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Ограничен е трафикът в изпреварващата лента, участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Шофьорите е необходимо да карат с повишено внимание и съобразена скорост.