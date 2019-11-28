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Черен петък в Green Master

28 ноември 2019 12:53, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Green Master - Сливен преди 42 минути, брой четения: 29
Черен петък в Green Master

Green Master представя - SUPER BLACK FRIDAY 2!!! Реални намаления до -80%!!!

 

Истинският ЧЕРЕН ПЕТЪК е тук, започва в четвъртък 28/11/19 до 01.12.

 

Успешен SUPER BLACK FRIDAY 2!

 

Разгледайте предложенията в прикачения файл!

Файлове

Черен петък в Green Master [4.07MB]

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