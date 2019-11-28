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Ново земетресение в Албания: 5.1 по Рихтер удари страната
Земетресение с магнитуд 5,1 бе регистрирано в Адриатическо море, на 42 км от албанската столица Тирана и на 18 км от Дуръс, отново в Албания, съобщава Европейският сеизмологичен институт.
То е регистрирано в 10:52 централно гринуичко време (11:52 местно време) и е на дълбочина 20 км.
Няма непосредствени съобщения за разрушения или пострадали.
Това е трето поредно земетресение на територията на Албания.
Първото беше с магнитуд 6.4, което доведе но множество жертви и материални щети. Второто пък беше 4.7 по Рихтер. Страната е изправена пред сериозна криза, като вече беше обявено бедствено положение.
Източник: https://dariknews.bg/
Снимка: БГНЕС