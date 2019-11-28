Ново земетресение в Албания: 5.1 по Рихтер удари страната

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 44

Земетресение с магнитуд 5,1 бе регистрирано в Адриатическо море, на 42 км от албанската столица Тирана и на 18 км от Дуръс, отново в Албания, съобщава Европейският сеизмологичен институт.

То е регистрирано в 10:52 централно гринуичко време (11:52 местно време) и е на дълбочина 20 км.

Няма непосредствени съобщения за разрушения или пострадали.

Това е трето поредно земетресение на територията на Албания.

Първото беше с магнитуд 6.4, което доведе но множество жертви и материални щети. Второто пък беше 4.7 по Рихтер. Страната е изправена пред сериозна криза, като вече беше обявено бедствено положение.