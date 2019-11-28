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Министрите на външните работи на България и Германия отбелязват 140 години дипломатически отношения

28 ноември 2019 14:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 28
Екатерина Захариева

Вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева замина за Берлин на работно посещение. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.

Тя ще се срещне с германския си колега Хайко Маас, след което те открито ще отпразнуват 140 години от установяването на дипломатическите отношения между Република България и Федерална република Германия.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: novinite.bg

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