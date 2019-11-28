Прекъсване водоподаването на с.Горно Александрово

ВиК-Сливен преди 46 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 28.11. 2019 г. (четвъртък) до 16. 00 ч. е прекъснато водоподаването в с..Горно Александрово .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.