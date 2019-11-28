Земетресение край Шабла този следобед

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 23

Земетресение с магнитуд 3,2 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на Черно море, край Шабла, съобщава Европейският сеизмологичен център.

Трусът е усетен в 13:37 ч. с епицентър на 18 км югоизточно от Шабла и на 67 км източно от Варна, с дълбочина 10 км.

По данни на Геофизичния институт на БАН земетресението е с магнитуд 2,9 по скалата на Рихтер.